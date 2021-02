Evelyne ERVITI

Directrice artistique web, je travaille actuellement en freelance avec différentes agences et annonceurs dont Havas Worldwide Paris, Plan.Net, Proximity BBDO, Youand, Greenpeace France et iDTGV.

Créative et rigoureuse, je vous accompagne sur tous vos projets digitaux : ergonomie et design de sites, applications mobile et tablette, dataviz...



Mon portfolio : www.evelyneerviti.com



Mes compétences :

Adobe Illustrator

Créatif

Design

Directrice artistique

PAO

Photoshop illustrator flash

Print

Print & web

Web

Web design

Direction artistique

Graphisme

Créativité

Ergonomie