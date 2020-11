Bonjour,



Je suis artiste pluridisciplinaire.

Je m'intéresse aux vastes problématiques de la création artistique et du faire : art graphique et pictural, sculpture, cinéma et architecture.

Je suis ouvert à toutes propositions de projets créatifs.



Mes compétences :

Architecture

Art

Cinéma

Conception

Création

Design

Dessin

Football

Graphisme

Nouveau

Peinture

Qualité

Recherche

Sport

Urbanisme

Urbanisme & Paysage

Video