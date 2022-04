Cyrill CHAMBOSSE

Ayant suivit une formation d'ingénieur en ingénierie de la conception par alternance, j'ai débuté ma carrière professionnelle en tant que component Owner d'un passe cloison électrique pour le groupe Volvo.

Je m'intéresse aux secteur de l'automobile, de l'aéronautique, et de la conception de machines spéciales.



Je travaille actuellement en tant qu'ingénieur bureau d'études pour la marque Gaggenau.



Titulaire d'un BEP et d'un BAC STI j'ai aussi des connaissance en production, et en travail sur machine outils.



Logiciel maitrisés : Catia V5, Enovia, Kola, Solidworks, Strato-concept



Bureautique : Pack office, Visual Basic, notion PHP



Mes compétences :

Gestion de projet

Catia v5

Conception mécanique

CATIA électrique

Prototypage rapide