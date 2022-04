Mon travail actuel consiste à :





Vérifier et réparer les appareils de pesée pour les hôpitaux, cliniques ainsi que pour l'industrie.



De plus je propose du matériel de pesée et des soulèves malades, des verticalisateurs et des matelas à air.



Je suis également Pôle Technique Agrée pour la société SOEHNLE Professionnal









Mes compétences :

Commerciale

Encadrement

Formation

Technique