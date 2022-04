Cyrille ANDRIEU

Dans la grande distribution depuis près de quinze ans, j'ai aujourd'hui une forte expérience du développement commercial, de l'encadrement, du recrutement, du service client et de la gestion de comptes de résultats.

Certain qu'une expérience de la grande distribution peut être intérressante et utile à tout autre secteur, je suis aujourd'hui à la recherche d'une nouvelle structure dans laquelle je pourrai appliquer mes diverses comtétences



Mes compétences :

produits frais

management

chef de rayon

Grande distribution

chef de secteur

Responsable de magasin