Cyrille ARNAUD

Magicien depuis 1999, je suis aujourd'hui spécialisé dans la Magie Mentale (Reproduction de faits paranormaux tels que la divination, la prédiction ou la télépathie), le Mentalisme et l'Hypnose de Spectacle.



Je suis certifié "Praticien en Hypnose Classique, Rapide et Magnétique" ainsi que "Technicien en PNL".



Je propose diverses formules de prestations dont trois spectacles et m'adapte à tout public.



J'anime, organise des évènements publics et privés.

Je propose également de la création graphique et des produits évènementiels.



Je me déplace essentiellement sur les régions de :

Nice, Marseille, Montpellier, Lyon, Paris.



Mes compétences :

Hypnose

Magicien

Spectacle

PNL