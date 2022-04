Antoine LAFAYE

Évoluant depuis plus de 10 ans au sein de TPE, j‘ai eu l‘opportunité de travailler pour et avec des personnes très différentes, de sociétés de tailles et d‘horizons extrêmement variés.



Ces expériences me permettent aujourd‘hui une grande autonomie, et ainsi répondre à de nombreuses demandes dans un mode de fonctionnement très souple.



Vous trouverez surArray quelques réalisations qui vous donneront une idée de mon travail.



Mes compétences :

Quark Xpress

Microsoft Windows

Joomla!

Apple MacOS

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Gestion des prestations de service

Web

Print

Analyse des besoins

Gestion de la production

Gestion clients

Conception-réalisation

Graphisme

Gestion de projet