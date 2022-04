Cyrille AUSTASIE

Fort de plus de 27 ans d'expérience dans le métier du graphisme dans le divertissement et l'évenementiel , j'ai pu exercer mes compétences de façon très variée . en effet l'établissement comportait une partie restaurant 120 couverts et une partie discothèque d'une capacité de 400 personnes . j'ai donc animé , de façon variée et exercé comme graphiste , de formation purement autodidacte ; j'ai ainsi réalisé les diverses publicités liées à cette longue carrière (25 ans) . je travaille essentiellement sur photoshop cs5 et j'utilise également daz studio . ces publicités ont fait leurs preuves car le but était atteint et les résultats bien présent . c'est une véritable passion , car je dessine depuis toujours et il était naturel qu'un jour ou l'autre je passe à l'informatique ; je regorge d'idées car j'adore inventer , on me soumet un projet et déjà cela fuse dans mon esprit . je ne suis donc pas orienté uniquement sur le métier de DJ mais tous ce qui est créatif m'interpelle .



Mes compétences :

Informatique

Publicité

Illustration

Création

Dessin

Graphisme

DJ