Cyrille BALFET

Homme de terrain et batisseur d'équipes, mon prochain objectif serait de prendre en charge une structure de type PMI de 30 à 50 personnes.

De part mes formations initiales, technique et managériale, aidé par un sens de l'organisation et de la gestion, j'ai rapidement évolué de la conduite de projet R&D jusqu'à la direction technique et qualité multi-sites, dans un environnement PME de 100 personnes.

Ce parcours s'est effectuė dans diverses industries : composites, nautisme ou textile et au sein de petites structures comme d'un groupe international.

Dans une pėriode difficile, telle qu'est la notre où les marges de manoeuvres se rėduisent augmentant d'autant la pression sur les organisations et les hommes. La perfomance devient une obligation quotidienne et vitale à la continuation de nos sociėtės et de notre sociėtė. Il n'en demeurre pas moins que les moteurs de nos entreprises, sont les hommes et les femmes qui les composent. Ainsi la performance ne s'obtiendra qu´en veillant à ce que ce moteur reste lui même en capacitė et dans la continuitė, tel est notre devoir de manager.



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Recrutement

Production

Maintenance

Qualité

Management

Textile technique

Matériaux composites

Achats