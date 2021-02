FORMATRICE CONSULTANTE FREELANCE : PAO - WEBDESIGN - BUREAUTIQUE- CAO/DAO



Mon objectif est de mettre en place des formations réellement adaptées à vos besoins.

La Formation s'adresse aussi bien aux particuliers, aux entreprises, aux associations.



Je suis une passionnée de l'informatique et par conséquent,je donne beaucoup lorsque j'anime mes sessions. Si vous avez des questions sur des projets de formation n’hésitez pas à me contacter, je me ferais une joie de vous répondre.



Voici ce que je peux vous dispenser:



Formation sur les outils BUREAUTIQUE (tous niveaux et toutes versions)

o Microsoft Word

o Microsoft Excel

o Microsoft Powerpoint

o Microsoft Publisher

o Microsoft Outlook

o Microsoft Visio pro

o Suite Open Office

o Migration vers Office 2016



o Formation sur les outils PAO (toutes versions)

o Initiation à la PAO

o Adobe Acrobat

o Adobe Photoshop

o Adobe Indesign

o Adobe Illustrator

o The Gimp



o Joomla

o Wordpress



Formation sur les outils de CAO/DAO (toutes versions)

o Autocad initiation- Autocad modélisation 3D

o Artlantis studio/render

o Archicad

o Sketchup Pro-Maker



Vous pouvez me contacter au 06 06 91 35 10

christelle.chevassus@hotmail.fr



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Joomla

Wordpress

Microsoft office ( word, excel,outlook) toutes ver

Windows/os

AutoCAD 2d/3d

Microsoft Visio

Artlantis

Visio 2013

Google Sketchup

Adobe Illustrator

Draftsight

OnNote

Archicad