Cyrille BARBÉ

Me contacter : cyrille.barbe@bbox.fr



→ Parcours

DAF - Manager de transition et à temps partagés : Fondation Lejeune, CG Global (Industrie), JAM (Services), MisterGoodDeal/Darty (e-commerce), Groupe Framboise (restauration)

Implémentation des processus & méthodes d’entreprise dans des environnements complexes à l’étranger (Schlumberger)

Mise en place du contrôle de gestion et reporting pour des filiales à l’international : retail (ST Dupont) et Industriel (CG Global)

Direction générale de la filiale de distribution + retail (Oregon Scientific)

Restructuration du siège administratif, avec redéfinition totale de la politique sociale (Casio France)



→ Compétences

Pilotage financier & juridique :

• consolidations financières et comptables aux normes française et internationales (US Gaap, IFRS)

• réduction de coûts par des programmes d’amélioration de productivité

• évaluation et anticipation des risques juridiques, fiscaux, sociaux. Négociation des contrats.



Management de projet :

• Implémentation d’outils budgétaires (Hyperion - Essbase), de consolidation (Hypérion - HFM) et de gestion (SAP/JDE) adaptée aux besoins stratégiques de l’entité.

• Pilotage de l’adaptation d’une supply chain aux besoins opérationnels (définition du cahier des charges, négociation, contrôle et management)

• Redéfinition de politiques sociales avec négociations collectives et individuelles.



Management d’équipe :

• Management d’équipes pluridisciplinaires et décentralisées à l’international, basé sur un mode "projets” et ”performances”

• Capacité démontrée à remanier des équipes pour s'adapter à de nouveaux besoins : transferts de sièges, restructurations, développements d’activité.



Management d’entité opérationnelle :

• Définition de la vision et de la stratégie du groupe dans une filiale retail.

• Culture orientée résultats et performances commerciales.



Mes compétences :

Gestion de l'IT

Contrôle financier

Retail

IFRS ; US GAAP

BFR

Management d'équipes pluridisciplinaires

Supply chain management

Management de projets

Implémentation d'ERP& bien d'autres

International project management

Gestion des RH