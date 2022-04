Cyrille Barnabé KONDE

Titulaire d'un DESS en Communication Institutionnelle et d'un Master2 en Gestion des Projets obtenus à Dakar(Sénégal), Je suis en service au Conseil Congolais des Chargeurs en qualité d'Assistant auprès de la Direction Générale. Cumulativement avec mes fonctions, j'exerce en qualité d'Administrateur à la Mutuelle Congolaise d’Épargne et de Crédit ( MU CODEC ). Enfin, j'interviens comme formateur en Gestion des Projets et en Communication à la Haute École de Management et de l'Ingénierie-la Percée( HEMIP ) et à l'Institut Supérieur de Technologie et de Commerce( ISTC ) à Pointe-Noire, Capitale économique de la République du Congo. En tant que Ministre de DIEU, j'ai obtenu le 08 Novembre 2015 ma Licence américaine en Théologie Systématique.