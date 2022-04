Gilles VITU

Dynamiser la communication digitale.



Au sein de la Direction de la Communication, j'assume une fonction complète de webmastering, avec un axe de travail plus particulièrement marqué sur le contenu éditorial. A ce titre, je contribue à la définition de la stratégie de communication web. Je gère le développement du site Internet et la présence sur les réseaux sociaux, ainsi que sur tout autre support digital dédié.



Je dynamise l'animation et l'enrichissement du site web. Je fais le lien avec les différents départements, en challengeant l'information et en la retravaillant pour la mettre en ligne. Je suis Chef de Projet pour la refonte du site web, depuis la rédaction du cahier des charges jusqu'à la mise en ligne de la nouvelle version du site, en proposant un regard conceptuel, technique, graphique, éditorial sur le projet.



Je mène la réflexion sur l'opportunité et les conditions d'une présence active sur les réseaux sociaux. Je relaye la communication sur des supports ad hoc, mini sites notamment. J'audite l'image et la visibilité sur le web et établie un reporting des chiffres de fréquentation. Je suis dans ce cadre le garant de l'eréputation et du bon référencement du site Internet.



Je dispose d'une solide expérience de webmastering orientée contenus, tout en ayant une forte appétence pour la dimension technique inhérente à la conception et à la gestion de sites web. J'ai déjà eu l'occasion de mener un projet de refonte de site web en appliquant une méthodologie de projet rigoureuse et en étant capable de challenger les prestataires.



Cette expérience a été l'opportunité de développer mon autonomie et mon esprit d'initiative. Dynamique, ouvert et rigoureux, j’ai le sens des responsabilités et du travail en équipe. Précis et méthodique, je possède un grand sens du service et suis orienté vers le résultat. Curieux et attentif à l'actualité, je sais adapter l'information à une communication digitale.



Mes compétences :

SEO

Montage vidéo

Réseaux sociaux

Newsletters

Publicité

Wordpress