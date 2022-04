Cyrille BAUCHART

Autodidacte, passionné par les nouvelles technologies et l'informatique depuis de très nombreuses années, j'ai acquis tout au long de mon parcours une expérience notable dans ce domaine, qu'elle soit matérielle ou logicielle. De formation graphiste designer, spécialisé dans le secteur du jeu-vidéo, l'intérêt pour l'internet et l'interconnexion des réseaux informatiques m'a permis d'évoluer et de maîtriser les problématiques liées à ces métiers.



Mes compétences :

GNU/Linux

GLPI

Informatique

Administration de serveurs

WAPT

MySQL

DHCP

Microsoft Office

Active Directory

Linux Debian

Adobe Photoshop

Z-Brush

WDS

TSE

Personal Home Page

Microsoft Windows Server Update Services

Microsoft Windows 3.x > Windows 3.1

Microsoft Windows

Microsoft Internet Information Server

Microsoft Exchange Server

Microsoft DOS

Linux

LAMP

Hyper-V

HelpDesk

HTML

GNU

Dynamic Host Control protocol

Domain Name Server Protocol

BASH

Apache WEB Server

AD

3D Studio Max