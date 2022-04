Cyrille BEAUCHAMP

J'ai commencé mon parcours professionnel en entrant dans une société de bourse pour aider à y mettre en place une comptabilité fournisseurs, qui donnerait un suivi depuis la décision d'achat jusqu'au paiement de la facture.

J'ai profité de cette expérience pour découvrir ce qu'était la bourse et son fonctionnement.



Puis, j'ai obtenu un poste de comptable unique dans une PME du secteur industriel comportant 3 établissements (Paris, Lyon, Poitiers) Devenue filiale du groupe Usinor je rapportais au groupe sous forme de budget et son suivi ainsi que d'un reporting, avec une présentation des comptes aux normes du groupe. A cela s'ajoutait une casquette de responsable informatique pour un petit réseau reliant les trois établissement entre eux.



C'est naturellement que j'ai rejoins le siège du groupe à La Defense, d'abord pour un poste en informatique puis comme contrôleur de gestion au pilotage commercial de la branche inox. J'y ai amélioré mes connaissances en Excel et découvert Business Object afin de "manipuler" les bases de données. Ces bases étant la matière première qui permettait de rapporter le suivi du fonctionnement de la société sous forme de tableau de bord (hebdo, mensuel et trimestriel), l'établissement des budgets, puis de leur suivi ainsi qu'un ensemble d'outils de pilotage.



En 2003, j'ai saisi l'opportunité de rejoindre la veille stratégique. Avec mes compétences dans la manipulation des bases de données et des outils informatiques j'ai mis en place des outils de suivi du marché, des parts de marchés des différents intervenants, du suivi et du parcours de l'inox dans le monde, sous forme de rapports, de bases de données, avec des découpes par grands secteurs mais aussi pays par pays. J'ai travaillé également sur nos concurrents afin d'étudier leurs points forts et faibles, leur stratégie marché et produits. Les produits concurrents ont également fait l'objet d'étude ainsi que leur impact en fonction des situations économiques (hausses des matières premières, des énergies, croissance économique, etc)



En 2007, après avoir quitté le groupe ARCELOR MITTAL pour la reprise avortée d'un magasin de meubles, je rejoins le groupe StanleyBlack&Decker pour occuper un poste de contrôleur de gestion industriel. L'usine est de petite taille (60 personnes) et ma mission consiste à rapporter au groupe, au format USGAAP sur Hypervision (HFM), un reporting mensuel à J+3 ainsi que l'ensemble des documents d'analyses qui y sont associés (immobilisations, stocks, écarts avec le budget, etc) Le tout s'appuie sur un budget que j'établis et présente au groupe, puis qui sera modifié mensuellement au travers d'un Forecast. L'usine et les finances utilisent l'ERP JD.Edwards, proche de SAP.



En Février 2011, le déménagement de l'usine vers l'Italie est l'occasion de donner une nouvelle impulsion à ma carrière. J'entre chez Tente, pour occuper le poste de directeur Financier. Tente est une société Allemande leader dans la fabrication de roulettes. De nouveaux défis s'ouvrent à moi : La mise en place d'un nouvel ERP (Navision), la mise en place d'un contrôle de gestion complet et une petite équipe à diriger et surtout une dévorante envie de réussir.



Ma curiosité naturelle, mon sens de la communication et mes aptitudes à utiliser les outils à ma disposition, m'ont toujours permis de trouver des solutions innovantes aux problèmes qui m'étaient présentés.

J'apprécie de travailler en groupe, pour la communication ainsi que pour ce que chacun peut apporter. Pour autant je sais me montrer parfaitement autonome et aller au bout des projets qui me sont confiés, mon expérience de comptable unique en est témoin.



Père de deux garçons, j'apprécie de me retrouver en famille. Pour autant je consacre une part de mes loisirs à la course à pied que j'ai découvert il y a quelques années. Ma fierté est d'avoir terminé quelques grands classiques comme le Paris-Versailles, mais mon vrai plaisir est de courir entre amis le dimanche matin.



Mes compétences :

Business Object

Tableau de bord

Budget

Reporting

Excel

Contrôle de gestion

Comptabilité