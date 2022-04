Alain DUBOIS

"En recherche active et dynamique pour une Direction opérationnelle des ventes"

Management de transition en portage salarial, opportunité employeur !



Notre CLIENT est un Acteur économique Dynamique majeur au centre de l'entreprise.



Nous devons savoir lui apporter une Expertise et personnaliser nos réponses à ses besoins dans un esprit de service et retour sur investissement.



La solution proposée doit répondre précisément à un cahier des charges technique et économique.

Nous devons savoir optimiser le ROI dans ce type de démarche, rechercher des gains de productivité pour mieux préserver nos marges entrantes et sortantes.

Relation Win to Win



La qualité de nos services dits de proximité doit répondre à des standards et nous permettre de fidéliser le client, dans la durée, anticiper ses besoins futurs évolutifs.



Approche Socio-Economique.



Methode HORIVERT

Gestion du temps

Négociation et vente d'une intervention.

Typologie des interlocuteurs

Diagnostic dysfonctionnel

Tableau de bord de pilotage

Grille de compétences

Coûts cachés

Avis d'Expert

Plans d'actions prioritaires

CAPN

Articulation des outils de pilotage

Gestion des compétences



Nous devons rechercher et atteindre l'Excellence.



Excellence dans l'écoute.

Excellence dans nos réponses personnalisées.

Excellence dans le développement des Equipes

Excellence dans la recherche de motivation, la reconnaissance et la fixation de nouvelles limites et objectifs à atteindre.

Excellence vers notre CLIENT



Parcours professionnel :



2010/2015 ( 07/15)

Groupe STANLEY Solutions de Sécurité.

Fonction : Direction des ventes Grands Comptes Retail & Industrie France.



2003 à 2010

Groupe TYCO, ADT France.

Manager Direction Grands Comptes, Rétail France.



SENSORMATIC France 1988 à 2003

Ingénieur Commercial de 1988 à 1991

1° Vendeur Europe "Club of Excellence" dans différentes solutions technologiques(EAS AM, Video,Auto-active Scorpion)

Responsable Grands Comptes Rétails 1991 à 1992

Chef des Ventes de 1992 à 1993

Direction des Ventes 1993 à 2003

Secteur : Électronique et micro-électronique

Mission :

Application de la Stratégie Entreprise

Définition des budgets FY

Recrutements en relation avec DRH en interne et Cabinets externes Développement & Encadrement d'une équipe commerciale

Participation aux plans de formations commerciales

Définition des objectifs Qualitatifs et Quantitatifs

Entretiens de progrés annuels + plans d'actions

Reporting Sales Force

Développement du CA & des Technologies

Gestion des Plans d'Actions dits business opérationnels

Reporting à la Direction France et Europe

Animation commerciale = Meeting, Incentives ...

Hall of fame = 10 ans "Club of Excellence" & réalisations des objectifs à 100% !



Fichet Bauche 1974 à 1988

Commercial Opérationnel Batiment (1974/1981)

Premier vendeur France en Serrurerie bâtiment 1980

Animateur des ventes Réseau Point Fort(1981/1987)

Vendeur Export filiales FB (1987/1988)

Signature marché serrurerie avec Moyen Orient.



Mes compétences :

Communication

Dynamisme

Rigueur

Volontaire

Tenace