Je suis Cyrille Bekem.

Ingenieur des travaux en informatique, option Analyste concepteur des systèmes d'information et de contre information.

Ensuite je me suis spécialisé en Vente, Marketing,Commerce,communication de crise,et en télé vente, représentations de marques internationales

en Afrique, et dans le monde.



je dirige la filiale ADNC.

comunications-marketing-promotions-Evenementiel-Vente Corporate-Medias Prod



Nous accompagnons les entreprises et marques mondiales dans leur conquete du nouveau marché de un milliard d'Africain.



et aidons les Entreprises performantes Africaines à conquérir les marchés Europeens, Américains et Asiatiques.



Repéré par Mr Arthur Appolinaire NOUMBI.

Ingénieur Polytechnicien,

et CEO de WORLDNET3 GLOBAL GROUP WORLDWIDE.

www.africamoni.com

www.worldnet3.com



je suis à la recherche des chefs d'entreprises qui peuventnous payer aux résultats.



Mes clients sont à 99 % des directeurs généraux ou des Cadres de haut niveau.

-----------

Mon Challenge actuel est de former 1025 vendeurs de haut niveau à raison de 25 dans chaque Pays d'Afrique.



me contacter au tel 00237 75504729 ou par email au cbekem@yahoo.fr

------------

Niveau minimum.

Categorie un. BEPC.

Categorie deux. Bac

Catégorie trois. bac+ 2, 3 ou plus.



Mes compétences :

Confiance en soi

Détermination

Leadership

Marketing

Négociation

Vente