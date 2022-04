Cyrille BENICHOU

12 ans d'expérience dans le domaine informatique sur le Sud Est.

Bonne culture informatique, j'ai travaillé aussi bien dans le domaine de la vente directe et indirecte.

Sur une typologie client composée de Grands Comptes.





Groupe Open :



• Présent sur les métiers de l'infrastructures services and application services

• Encadrement de consultants



Entreprise Feel Europe :



• Encadrement d’un Responsable technique d’agence et d’un ingénieur d’affaires

• Grands comptes sur Rhône Alpes et PACA

• Pilotage Agences d’Aix en provence, Lyon et Sophia (35 collaborateurs) validation normes iso 9001

• Directeur de mon centre de profit BU



Responsable régional couvrant le Sud-Est chez Feel Europe Group

Cabinet de conseil en services informatique de 1100 personnes pour un CA de 90 M€, je travaille sur les pôles d'activités suivant : Conseil, Technologies, Infrastructures et Formation.

Titulaire d'un Bac+5 délivré par Business School Euridis, j'ai découvert une passion pour l'informatique au sein d'Exaprobe (Devoteam et plus récemment Econocom) et Tech Data, j'ai très vite eu le goût de travailler avec des sociétés comme Erdf, la Banque Postale... Au fil des années, j'ai pu acquérir une excellente connaissance du secteur de l' Informatique. Mon approche est à la fois qualitative et orientée résultats, je possède une bonne aisance relationnelle, attache beaucoup d'importance à la satisfaction de mes clients, suis efficace et polyvalent. Je sais gérer mon temps, les urgences, les priorités et fonctionne donc très bien en mode projet. Enfin, je sais faire preuve d'ingéniosité pour trouver des solutions, j'ai une attitude positive et proactive.



Mes compétences :

Management

Développement commercial

Conseil

Négociation

Vente

SSII

Informatique