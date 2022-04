Cyrille BENOITON

Domaines de compétences



Management :

-Conduire un projet

-Définir un objectif

-Mobiliser et coordonner les différents acteurs (services techniques internes, bureaux d’études, pouvoirs publics, sous-traitants)

-S’adapter et communiquer avec diplomatie

-Mutualiser des informations

-Animer des groupes de travail (techniciens, ingénieurs projet, logistique, production)

-Faire valoir un esprit d’équipe, le sens du groupe et les valeurs individuelles



Commercial :

-Animer et développer un réseau auprès d’apporteurs d’affaires

-S’assurer de la bonne connaissance du tissu industriel, des acteurs locaux

-Négocier et convaincre de l’application de la politique tarifaire

-Gérer une clientèle d’interlocuteurs variés (dirigeants d’entreprises, directeurs financiers et industriels,services Achats) en adaptant la stratégie commerciale

-Réaliser des objectifs commerciaux

-Proposer de nouveaux axes de développement



Gestion :

-Assurer le suivi d’un compte client (conditions de paiement, livraisons, facturations, encours, projets)

-Réaliser des tableaux de bord et de suivis de marchés (CA, marge, volumes, évolutions)

-Rédiger des contrats et les actualiser

-Budgétiser des investissements

-Organiser les taches, gérer le temps de travail et les priorités



