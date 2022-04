Cyrille BENS

Les cinq années passées au service méthodes m'ont permit de conduire différent projet de grande ampleur avec atteintes des objectifs:



Industrialisation Projet(Ford, Renault et PSA):

- la mise en place des moyens industriels

- Atteinte des coûts non qualité ( inf à 1,5%)

- Respect des budgets (compris entre 500 et 4 000 k€)

- Elaboration du plan de productivité prévisionnel et suivi du plan annuel

- Préparation Audit



Transfert d'usine (Angleterre = > France):

- Elaboration du budget avec le suivi(consultation et négociation))

- Elaboration du planning

- Respect des délais

- Proposition d'implantation à tout niveau (Opérateur = > Directeur d'usine)

- Mananagement de 16 fournisseurs (Français et Anglophone)



Mon permis d'acquérir le recul et d'être reconnu par le team management de mon entreprise actuel.



Ce qui me permet aujourd'hui d'apporter mon experiences a mes collégues sur le management des projets.



Mes ambitions sont la prise en charge d'un service afin de mettre en valeur toutes mes capacités managériales, techniques, et d'organisation.



Mes compétences :

Attentif

autonome

Perceverant

Relationnel

sens du relationnel