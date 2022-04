Blandine WILLEMOT

Depuis MAI 1996 je suis comptable au sein du GRUPO ANTOLIN IGA ( équipementier automobile )dont le chiffre d affaires est de 40 M€ pour un effectif de 200 personnes. Il s'agit d'une filiale d’un groupe international d’origine espagnole.



Mission : Comptabilité client , logiciel prix,facturation

Trésorerie et prévision trésorerie

Reporting mensuel et participation au budget

Immobilisations

Taxe professionnelle



Avant j'étais assistante de gestion et responsable des comptabilités clients au sein du groupe IFACAP / GROUPE C ( organisme de formation )dont le CA était de 20 M€ pour un effectif de 200 personnes



Mission : Préparation et suivi des budgets

Production des tableaux de bord mensuels

Sortie des arrêtés comptables trimestriels

Responsable de la comptabilité analytique

Responsable de la comptabilité client

Participation à l’élaboration du bilan

Prévision trésorerie



de Janvier à Décembre 92, jétais comptable au GROUPE VAUBAN ( caisse de retraite )



Mission : Comptabilité clients , fournisseurs , trésorerie de la Caisse d’Allocation Vieillesse des Cadres de l’Industrie et du Commerce

Contrôle des comptes bancaires et comptes de tiers



et en octobre et novembre 1990 Stage au sein du Cabinet d’Expertise Comptable VANHOUTTE BLARY



Mission : Etablissement des déclarations sociales et fiscales

Elaboration du bilan d’un artisan







FORMATION



1984 Baccalauréat D – Lycée Pasteur



1985/86 DEUG A ( 1 ère année ) aux Facultés Libres de Science



1988 Diplôme Préparatoire aux Etudes Comptables et Financières

DPECF à l’Institut d’Expertise Comptable



1991 Diplôme d’Etudes Comptables et Financières

DECF à l’Institut d’Expertise Comptable



2001 Niveau Diplôme d’Etudes Supérieures Comptables et Financières







STAGES



2006 L ESSENTIEL DES NORMES IFRS

REVUE FIDUCIAIRE



2006 DECLARATION D ECHANGES DE BIENS

FRANCIS LEFEBVRE FORMATION



2005 TAXE PROFESSIONNELLE

FRANCIS LEFEBVRE FORMATION







DIVERS



Anglais et espagnol ( niveau moyen plus , lu , écrit , parlé – cours afin d’améliorer ce niveau )

Allemand ( niveau 2 soit B1 européen au 31 mai 2006 )

Informatique : AS400 , Excel , SAP



Mes compétences :

Autonomie

Adaptabilité