Cyrille BERNARD

Natif de Vendée, je suis Conseiller de proximité dans la Protection Sociale depuis 1999.



J'interviens auprès des salariés , des créateurs d'entreprises, des dirigeants salariés, des travailleurs non salariés (artisans, commercants, professions libérales, monde agricole, gérants majoritaires.)





Mes principales activités :



J'effectue pour l'ensemble des individus

- Une étude individualisée pour les personnes qui souhaitent faire un bilan de leur protection sociale (Evaluation de leurs couvertures santé, prévoyance, Retraite...).



Pour les Chefs d'entreprises, je suis compétent pour:

- Une étude de changement de statut

- Une étude de statut de conjoint

- Une étude pour optimiser la rémunération



Après une étude Individualisée et mes préconisations, je propose des solutions adaptées:

- solutions individuelles (Epargne retraite....)

- solutions collectives



N'hésitez pas à me solliciter.

Cyrille



Mes compétences :

Protection Sociale