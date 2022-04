Cyrille BEUDOT

Photographe professionnel spécialisé dans le reportage événementiel et le portrait, je suis à votre disposition pour tous types de travaux photographiques :



- Portraits

- Evénements professionnels (salons, forum...etc.)

- Evénements familiaux : mariages, baptêmes et autres



Photo CB, c’est avant tout l’amour d’un métier, et des valeurs qui me sont chères : l’authenticité, l’exigence de qualité, la flexibilité, la discrétion, et surtout votre satisfaction !



Avec passion et dévouement mon objectif est toujours le même : retranscrire le meilleur de vous et vos événements professionnel ou familiaux.



SIRET 79252825900015



Mes compétences :

Portraits professionnels

Photographie événementielle

Photographie

Portraits de particuliers

Illustration