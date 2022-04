Cyrille BLATTES

Début de carrière professionnelle dans le recrutement en SSII et la gestion de la formation professionnelle continue des salariés de la grande distribution, j'ai en charge la direction de la formation en Apprentissage des deux CCI de Cognac et de Rochefort Saintonge, L'ICF de Cognac et le CFA Commerce de Saintes, 18 diplômes du CAP au BTS, 850 apprentis en moyenne.



Mes compétences :

Formation

Management

Performance

performance Globale

Ressources humaines

Pédagogie

Formation professionnelle

Conseil

Communication

Coaching

Accompagnement