Cyrille BOHOUO

Je suis Bohouo Mélaine Cyrille. Titulaire d'une licence en droit public ,je suis diplômé du cours d'application des officiers de gendarmerie.

j'ai occupé diverses fonctions au sein de la gendarmerie avant de rejoindre des entreprises de sécurité privée.

j'ai également occupé les fonctions d'associé à la sécurité au sein du bureau pays du PNUD en côte d'ivoire.

je suis suffisamment outillé en matière de protection physiques de sites ;de bâtiments.d'études de sécurité et d'évaluation de risques de sécurité.

j'ai une expérience en matière de formation due personnel en matière de sécurité et de sûreté(exercice d'évacuation incendie,briefing sécurité,conduite défensive,sensibilisation sur les engins explosifs etc..

je suis célibataire et j'ai un enfant.



Mes compétences :

Briefing

CAS

Évaluation des risques

Management

Sécurité

Simulation