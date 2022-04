Cyrille BONNAVION

Après 2 années d'achat dans l'industrie automobile, mon regard se tourne aujourd’hui vers l'industrie de manière plus large. Ce qui m'attire dans ce métier, c'est le souci d'une constante optimisation, que ce soit au niveau process achat, financier, qualitatif ou encore relationnel, être bon, cela signifie s'améliorer sans cesse.



J'ai commencé ma carrière dans les achats indirects puis ai eu l'occasion de travailler sur des projets d'infrastructure et de moyens industriels.



Au cour de mes voyages(Colombie, Pérou, Pakistan, Espagne, Irlande et autres), j'ai pu acquérir une ouverture sur le monde et une forte adaptabilité aux changements. Mes expériences professionnelles m’ont permis de développer certains de mes atouts tels que la capacité à prendre des initiatives, le sens de l'organisation mais aussi un bon sens qui m'a fait prendre conscience de l'intérêt à inscrire ma vie professionnelle future dans une démarche axée sur la qualité. Ce que je recherche dans le métier d'acheteur, c'est un milieu de défis aux enjeux variés qui s'inscrira dans cette démarche.



Mes compétences :

Achats

Gestion