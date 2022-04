Cyrille BONNEAU

Je suis un étudiant à l'école Centrale de Marseille. J'entre en deuxième année. Mes centres d'intérêt sont l'informatique (programmation) et les énergies renouvelables. Je vais commencer à spécialiser mes études en informatiques au travers des options proposées par l'école.

Je souhaite également partir faire un double diplôme au Japon car cela m'offrirait une expérience unique dans un pays étranger.



Je suis également Responsable Hôpital de l'antenne marseillaise de l'association Cheer-uP! Mon rôle consiste à assurer la liaison entre l'hôpital et nous et à gérer l'organisation des visites que nous faisons à l'hôpital.

Pour plus d'information sur l'action de Cheer-up! : http://cheer-up.fr/le-projet/notre-action/

Mon rôle dans l'association m'apprends beaucoup. Il me permet de m'ouvrir aux autres, et affute mes facultés d'organisation et de gestion des gens avec qui je travaille.



Mes compétences :

Ingénierie