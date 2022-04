Cyrille BRASSELET

Cadre chef de projets électrotechnique (spécialisé hydro-électricité)



 DEFINITION

Etude du cahier des charges et des spécifications techniques du client

Analyse du besoin client

Aide au chiffrage



 SUIVI DES AFFAIRES

Gestion affaire

Réalisation des études électrotechniques basse tension et moyenne tension

Schémas : détaillé, implantation, unifilaire, bornier, boucle, liste des câbles, protection, cahier technique,…

Calculs sections de câbles, chute de tension, bilan de puissance, note de calculs

Définition du matériel

Consultation fournisseur, négociation

Commande du matériel

Gestion du budget

Respect des temps (suivant planning)

Coordination de l’affaire avec l’atelier, le BE automatisme, le service achat, l’équipe chantier

Test des armoires

Planification du chantier

Suivi des chantiers

Mise en service sur site (France et étranger)



 PILOTAGE

Interface avec le chargé d’affaire

Interface avec le bureau automatisme

Interface avec l’atelier de fabrication (et sous-traitance)

Interface avec le client





Autocad (9ans d’utilisation permanente), See electrical expert (5ans d’utilisation permanente), Caneco BT, Boss, Pack office





 HYDRO-ELECTRICITE

Réhabilitions de centrale et de microcentrale hydro-électrique (turbines Francis, Pelton, kaplan):

Cellules HTA (définition des types de cellules, des transformateurs de tension et courant)

Armoire gestion des groupes de production (comprenant automate, synchro-coupleur, régulateur d’excitation, Synchronoscope, relais de protection numérique, transformateur…)

Armoire gestion des communs

Choix des chargeurs de batteries

Gestion des protections du transformateur

Gestion des protections de la conduite forcée

Armoire prise d’eau/barrage : Gestion de la vanne de tête, vannes évacuatrices de crus, du dégrilleur, des mesures de niveaux analogiques,…

Contrôle-commande de barrage



 TRANSPORT / POMPAGE D’EAU

Réalisation d’installation pour le pilotage de moteurs de stations de relevage ou de pompage d’eau.

Pilotage et contrôle des moteurs par démarreur ou variateur de vitesse (moteur allant jusqu’à 500kW)

Pupitre de commande avec synoptique intégré

Pilotage des vannes, débitmètres



 PETROLE / GAZ

Armoire de contrôle/commande pour des compresseurs de gaz, pour le pompage de pétrole,…

Gestion des sondes de protections de la machine



 APPLICATION ZONE ATEX (Atmosphère Explosibles)

Conception de coffret, de boites de jonction et d’armoires pour des zones dangereuses :

Armoire pressurisées « Eexp », Coffret antidéflagrant « Eexd », sécurité intrinsèque « Eexi », sécurité augmentée « Eexe »,…

Définition matériel pour zone à risque : barrières, presses étoupes, bornes, …



 INSTRUMENTATION

Débitmètres, sondes de température, de pression, de niveau, de vibration, de vitesse …

Test de boucles



 AUTRES

Machine spéciale, TGBT, cellules HTA (jusque 20kV), Armoire contrôle-commande pour des applications diverses…



Mes compétences :

Ingéniérie

Gestion de projet

Electrotechnique

Maitrise câblage atelier et chantier

Dépannage sur site