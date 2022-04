Cyrille BRETON

Diplômé d'une Licence Professionnelle Systèmes Informatiques et Logiciels, spécialité Administration de Systèmes et Réseaux, je suis actuellement en poste dans la fonction publique.



Je gère un parc informatique au quotidien (serveurs, ordinateurs, téléphonique, assistance utilisateurs,...).



Mes compétences :

Windows server

Microsoft office

WIM

Windows XP / Vista / Seven

Administrateur réseau

Administrateur système

Technicien informatique

Informatique

Microsoft Windows