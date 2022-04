Cyrille BRIATTE

INTEGRALE est une Société d’Economie Mixte Locale (SEML) spécialisée dans le marketing territorial.



Depuis janvier 2008, nous contribuons à la promotion économique d'une eurorégion située entre Chimay et Maroilles (www.sem-integrale.eu)



A ce titre, nous valorisons ses équipements (hippodrome international de la Capelle...), ses richesses naturelles (espace forestier de plus de 1500 ha...), son patrimoine culturel (abbaye de Saint-Michel, château de Chimay...) et de nombreuses activités de loisirs de pleine nature, en organisant :

- des séjours décalés (www.sejour-integrale.com)

- des séminaires d'entreprises, Incentive, Team Building (www.seminaire-integrale.com)



INTEGRALE gère également un centre aquatique-bowling (www.cap-ile-verte.com) et un centre d'affaires (le Sémaphore) qui favorise la notoriété du territoire.



Enfin, INTEGRALE anime des réseaux économiques transfrontaliers entre le Hainaut belge et le Nord de la France (club d'entreprises, filières).



Avec l'ensemble de nos partenaires, nous vous invitons ainsi à découvrir ce territoire innovant ... où nous souhaitons que vos envies prennent vie avec Intégrale !

BUIRE 02500 - Picardie - France