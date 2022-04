Jonathan RANSART

Responsable évènementiel pour la société Intégrale depuis 2008, je suis chargé de commercialiser et d'organiser des séminaires, team building et autres incentives pour les entreprises, les clubs sportifs, les organismes associatifs ou publics.



Agence événementielle atypique, Intégrale valorise les nombreux atouts du pays du Maroilles et de la Chimay pour inventer des solutions novatrices et appréciées par des clients de renom. En contribuant à la notoriété de cette eurorégion, la société facilite également l'émergence d'une filière économique locale autour du tourisme d'affaires.



Notre volonté est d’être au plus près de vos besoins : bilan lancement, réflexion, cohésion, motivation ou détente. Clé en main, notre offre se traduit par une large palette de services, parfois insolites.



Notre équipe ne laisse rien au hasard. Le profil des participants, le thème de votre événement ou encore les éventuelles affinités pouvant exister entre vos collaborateurs, ce sont là des paramètres essentiels pour garantir le succès de votre projet que prennent systématiquement en compte nos chargés de projets.



A votre écoute, ils vous conseillent sur les solutions les mieux adaptées à vos attentes en privilégiant toujours des solutions globales et respectueuses de votre image. Chaque suggestion est donc modulable en fonction de l’objectif de l’entreprise et de son budget.



Des raisons supplémentaires de choisir notre région : ses paysages remarquables, la qualité de ses équipements d’affaires, la présence de nombreuses activités ludiques, sportives et culturelles, sa gastronomie savoureuse et la diversité de son patrimoine qui, associés à un sens de l’accueil reconnu, font de ce territoire, été comme hiver, une destination authentique et conviviale qui va vous surprendre.





