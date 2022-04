Je vous propose mes compétences en rédaction Web, en référencement naturel (SEO) et en gestion de contenus.



Je rédige vos contenus éditoriaux, les optimise pour les moteurs de recherche et les intègre dans vos pages web. Afin d’améliorer le trafic sur vos pages et la notoriété web de votre marque, je mets en œuvre une stratégie de référencement naturel et d’animation sur les réseaux sociaux. Je peux également réaliser et intégrer des produits multimédia.



Ma culture généraliste et mon expérience documentaire me permettent d’être polyvalent sur toutes les thématiques.



Opérationnel et motivé, je vous propose de nous rencontrer pour évaluer vos besoins.

cyrille.brizemur@gmail.com



Mes compétences :

Lightroom

Réseaux sociaux

Adobe Premiere

CSS 3

HTML 5

SEO

Rédaction Web

Optimisation editoriale

Recherche de mots clés

Création de contenu

Référencement naturel

Wordpress