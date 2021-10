Stéphane BOUDET

Https://www.youtube.com/watch?v=aqrp0bz6RUc



Depuis huit ans j’occupe le poste de Directeur de l’Accueil Réussite Éducative de Pelleport, à Paris, structure dédiée à la prévention du décrochage scolaire des collégiens et au soutien de leur famille, dans le cadre du programme de Réussite éducative (PRE) créé en 2005 et placé sous l'égide du ministère délégué à la Ville via l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.



Les enjeux autour de l’accompagnement des jeunes à préparer et à réussir leur intégration professionnelle et sociale ont constitué ma motivation principale et ont dirigé mes choix professionnels jusqu’à ce jour.



Le cursus étudiant que j’ai suivi m’a apporté des connaissances théoriques en matière de gestion administrative et financière et de sciences humaines. J’ai dans le même temps bénéficié de formations professionnelles et d’expériences de terrain qui, au fil des années, m’ont permis d’accéder à des postes à responsabilité au sein de structures dans les domaines de l’animation socio-culturelle et de l’éducation.



C’est ainsi que j’ai bâti mon parcours professionnel dans un premier temps autour de projets d’animation au profit d’enfants de 3 à 10 ans, puis à la coordination de dispositifs chargés d’accompagner des élèves pré adolescents et adolescents à construire leur projet personnel, en lien avec leur famille.



Ces projets m’ont conduit à assurer la gestion RH d’une trentaine d’agents, d’établir et suivre les plans d’actions pluriannuels ainsi que les bilans d’activité, de créer des réseaux de partenaires et enfin d’effectuer le suivi des différents budgets.



Chaque étape a été ainsi l’occasion d’enrichir et d’élargir mes compétences, avec une exigence de qualité et de rigueur.



D’une personnalité bienveillante, ayant le goût de la relation, j’ai tissé tout au long de mon parcours, de nombreux liens avec les différentes Institutions et associations liées au domaine de l’éducatif.

En tirant parti de mes expériences professionnelles, je souhaite aujourd’hui évoluer, que ce soit dans le secteur public ou privé, dans des activités d’intérêt général telles que :

Les affaires scolaires,

Les affaires culturelles

La jeunesse et les sports

La protection de l’environnement

La communication



Mes compétences :

Option Administration

Microsoft Excel

Microsoft Word