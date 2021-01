Stéphane BOUTET

Ingénieur+MBA, fort de 16années d’expériences au sein de différentes industries, je suis passionné par les projets complexes à forts enjeux !



Rodé au management d’équipes en France et à l'étranger, j’ai développé mes « soft skills » parfaitement transférables d’un secteur à l’autre.



Motivé par le travail d’équipe et les relations humaines, je m’adapte vite et tiens les objectifs confiés.



Principaux points forts reconnus :

* communication

* adaptabilité et agilité

* leadership

* esprit d'équipe

* proactivité

* fiabilité et rigueur



Compétences clés :

- management d'équipes pluridisciplinaires et multiculturelles

- management hiérarchique

- pilotage de grand projet ( > 100M , 25p )

- amélioration continue, démarche LEAN, conduite du changement

- management de la Supply Chain, de la relation client

- management des risques



Mes compétences :

Amélioration Continue

Automobile

Esprit d'équipe

International

Lean

Management de projet / développement complexe

Management d'équipe / leadership

Management Supply Chain

Management d'équipe pluri-disciplinaire

Orientation client

Management d'équipe multi-culturelle

Orientation résultat

Pragmatisme

Rigueur

Proactivité

Conduite du changement

Capacité de synthèse

Assurance qualité

Capacité d'adaptation

Gestion et optimisation des coûts

Sécurisation du planning

Pétrole & Gas

Aéronautique

Chaine logistique