Cyrille BROSSARD

Dans le cadre de mes fonctions, je suis en charge de la validation des nouvelles fonctionnalités à intégrer, j'exécute les tests techniques et fonctionnels et corrige les dysfonctionnements rencontrés.



Je participe et anime aussi des réunions de suivi de projet et rédige l’ensemble des documentations techniques nécessaires.



J'évolue en interface directe avec les MOA et MOE.



Mes compétences :

Quality Center

Test

Production

Maintenance