Cyrille C.

Defibtech est un fabricant américain de Défibrillateurs Automatisés Externes (DAE). Réputé pour fabriquer les meilleurs appareils du monde, Defibtech équipe les plus grandes entreprises et administrations.



Les Défibrillateurs Automatisés ont été conçus pour permettre à tous de réanimer une personne victime d'un arrêt cardiaque de manière très simple.



Un DAE donne des instructions vocales pour guider l'utilisateur, analyse le rythme cardiaque et ne peut délivrer un choc électrique UNIQUEMENT si la personne le nécessite (en arrêt cardiaque).



Il y a 2 questions à se poser :

- Combien de temps ai-je face à un arrêt cardiaque?

- Combien de temps mettent les secours pour intervenir (quand ils ont le matériel nécessaire...)?



* Nous avons à peine quelques minutes. Chaque minute qui passe diminue les chances de sauver la victime de 10%. Vous aurez compris que passé 10 minutes, les chances de survie sont infimes voire nulles!



* Je vous laisse le soin de répondre à la deuxième question...



J'ai en charge la promotion, la distribution et le SAV de tous les produits Defibtech sur le continent africain.



Mon rôle est de développer les Défibrillateurs Automatisés (utilisable par tous) au sein des entreprises, administrations...



