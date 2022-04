Cyrille CAUVIN

Bonjour j'aimerai aboutir rapidement à l'objectif que je m'étais fixé dés mon entrée en formation .

À mon passage devant un jury ( composé d'un particulier employeur et d'une représentante ipéria ) je pensais avoir à me retrouver devant au moins trois personnes dont celle manquante selon moi , une assistante de vie dépendance professionnelle . J'aimerai recevoir une réponse de Monsieur Barcelonne Pascal directeur de Forma Santé dans l l'intérêt de lui faire part des lacunes ressenties par moi d'autres stagiaires de mon groupe et groupe précédent . Comment peut on accorder la certification totale , si tel est le cas , à des personnes présentant des failles certaines dans la communication et compréhension de formules de phrases basiques en terme d'échange verbale et écrit . Il est impensable de négliger cette pratique sachant pertinemment que dans le cadre d'interventions aux domiciles des personnes aidées le cahier de transmission est l'outil nécessaire pour l'intérêt et dans le suivi des personnes avec en parallèle tous les intervenants ( équipe pluridisciplinaire ) .

J'aimerai comprendre l'État d'esprit du jury , ce jour la ?????? Si les stagiaires concernés par ce problème ont obtenus leur certification complète comme indiqué par leurs soins dés leur sortie de l'examen , je trouve cela plutôt inquiétant .



Mes compétences :

Accueil et accompagnement des familles

Sécurisation de l'espace professionnel

Organisation de travail au domicile

Les compétences