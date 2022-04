Cyrille CHALANCON

D'abord autodidacte et tout juste diplômé en économie de la construction et en maîtrise d'ouvrage. 20 ans d'expérience dans le BTP. Grand travaux ( tunnel, pont, béton architectonique ) Bâtiment (hôpitaux, industriels, logements neufs et rénovations ainsi que maisons individuelles), facilité d'adaptation, rigueur, organisation, ambitieux, sérieux sont des qualificatifs qui me définissent tout comme mes aptitudes de manager et de gestion.



Mes compétences :

Adaptation facile

Ambitieu

Autodidact

Management d'équipes

Management commercial

Management de projet

Curieux et entreprenant

A le sens du détail et la vision stratégique

Budgets

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Autocad, Allplan, Devisoc, Project...

Restaurants

Autocad

Allplan