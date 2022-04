Électricien bâtiment N3PII depuis plus de 15 ans.

Récemment promu N4 PI.



Chantiers de logements collectifs, du gros œuvre à la finition, logements indivuels - neuf et rénovation, mise en conformité.



Installateur de systèmes photovoltaïques.

Technicien en systèmes de sécurité incendie.



Mes compétences :

Je projette à l'automne 2017 de me mettre à mon co