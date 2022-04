Cyrille CHARBONNIER

Responsable commercial pour l'activité Construction (Degrémont) de Suez Eau France en PACA, je promeus des ouvrages performants, innovants, durables, robustes, dans le domaine du grand cycle de l’eau : ressources en eau, production d’eau potable, épuration, valorisation énergétique, protection du milieu naturel…



Manager de projets de construction doté de 17 ans d'expérience dans les domaines de l'eau et de l’environnement, je suis passionné par la construction dans laquelle j’ai occupé tous types de responsabilités : ingénierie technique, maîtrise d’œuvre, maîtrise d’ouvrage, conception / réalisation… et capable de piloter l'ensemble de ces opérations de la faisabilité technique à la réception des ouvrages en passant par l'obtention des financements et autorisations administratives, la vente et la contractualisation.



Par-dessus tout j’aime générer l’adhésion autour de projets environnementaux de service public : mon travail est accompli quand mon client collectivité, mes équipes techniques et travaux, mes partenaires, les exploitants et toutes les parties prenantes du territoire sont satisfaits et disposent d’un outil performant et durable.



Ayant travaillé dans différents contextes socio-professionnels, au Portugal, en Martinique, en Franche-Comté et en Provence, j’envisage, à moyen terme, de m'orienter de nouveau vers le commerce international, dans les métiers de l'eau et de l'environnement : ingénierie, construction et mise en route, exploitation, maîtrise d'ouvrage...



