Cyrille CHARPENTIER

OXYGENE RESSOURCES HUMAINES apporte depuis plusieurs années maintenant à de nombreuses entreprises, dont la diversité des activités et structures fait la richesse, son expertise dans la recherche des profils correspondants à leurs projets spécifiques, mettant à leur disposition nos capacités de détection, d'évaluation des compétences et des qualités personnelles : trouver les candidats qui contribueront au développement des sociétés de nos clients ; trouver l'entreprise, le poste sur lequel chacun pourra s'exprimer pleinement et s'épanouir, telle est notre mission quotidienne.

Après m'être enrichi d'une expérience dans le milieu du travail temporaire, ayant une excellente connaissance du tissu économique régional, je dirige aujourd'hui OXYGENE RESSOURCES HUMAINES.