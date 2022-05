Philippe DEGRE

15 ans de Management opérationnel d’Unités Industrielles, Stratégie, Réorganisation, Conduite du changement, Gestion budgétaire et sociale, Développement humain, Redressement, Management de transition.



Accroître la Satisfaction Clients et la Rentabilité Financière par l’amélioration des Produits, de la Qualité, du Service et de la maîtrise des Coûts Industriels.



• Expérience PME et Groupes

• Expertise en Biens d’Equipement

• Maîtrise des métiers et process : assemblage, tôlerie, fonderie, traitement de surface, plasturgie, menuiserie

• Culture et déploiement du Lean Manufacturing

• Capacité à fédérer autour d’une vision

• Homme de terrain, de dialogue, pragmatique, orienté résultats



Mes compétences :

Management opérationnel

Lean Manufacturing

Gestion de projets

Conduite du changement

Management de transition