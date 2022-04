Mes principales missions :



fidéliser les clients et en séduire de nouveaux.



Mon rôle de conseil et d'expertise ainsi que ma réactivité et mon sens de la persuasion m'ont toujours permis d' atteindre mes objectifs.



Ma capacité d' analyse et d' écoute et, mon leadership, m'ont permis de tisser un réseau de clients fidèles sur le long terme.



Je définis une stratégie Grands Comptes et je négocie les volumes.



Mes compétences :

Vente

Responsable

B to B

Automobile

SAV

Commercial

Réseau