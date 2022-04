Cyrille CHEVALLET

Ingénieur de formation (Télécom Paris / Université de Stuttgart) j'ai travaillé pendant 15 ans dans le département informatique de la société de bourse du Crédit Agricole, Cheuvreux et je suis actuellement en reconversion professionnelle vers les métiers de l'énergie.



Je suis actuellement à la recherche d'un stage en entreprise (de 6 mois) dans le cadre de mon Mastère Spécialisé. Je souhaite l'effectuer dans le domaine de la flexibilité (gestion) de la demande électrique (compteurs communicants type Linky et offres tarifaires adaptées pour minimiser le problème de la pointe électrique, effacement diffus chez les particuliers, effacement, déplacement et stimulation de la consommation électrique de gros consommateurs, etc.), des « smart grids » de façon plus générale (intégration des énergies renouvelables, stockage de l’énergie, etc.) ou encore de l’achat d’énergie.