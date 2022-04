Cyrille CORPET

Ancien élève de l'École Normale Supérieure (Paris, rue d'Ulm) et docteur en mathématiques, je souhaite appliquer mes talents d'analyse et de résolution de problèmes à des problèmes concrets, notamment dans le domaine de l'informatique. Passionné par la cryptographie et la programmation fonctionnelle, je cherche des opportunités qui me permettront de les utiliser. Actuellement développeur indépendant je suis intéressé par toute offre me permettant d'appliquer à la fois mes connaissances théoriques et pratiques, dès à présent et dans la région de Lyon.



Mes compétences :

C++

Scala

Cryptographie

Théorie des nombres

Python

Mathématiques

Géométrie algébrique

Java