Journaliste diplômé d'une école reconnue par la profession, j'ai une spécialisation en radio et plusieurs expériences en PQR, notamment au sein du groupe Sud Ouest.



Mes compétences :

Adobe Indesign

Adobe After Effects

Avid

Final Cut Pro

Typographie

Journalisme

Montage vidéo

Montage audio

Reportages photos et vidéos

Reportage

Rédaction

Rédaction web