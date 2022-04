Je suis titulaire d'une licence management des organisations sportives obtenue à l'université de LYON 1



après l'obtention de diplôme il était difficile de conjuguer le sport professionnel et les études



jusqu'au jour d 'aujourd'hui je vivais du basket mais je songe de plus en plus à une reconversion



Mes compétences :

Evénementiel

Management

Mannequin

Marketing

Mode

Organisation

Rugby

Salon

Sport