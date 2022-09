Axel RAFFENAUD

Directeur Commercial de la société EAZYLANG.com



J'assure l'ensemble des opérations commerciales pour la société.



Eazylang.com est la première plateforme de traduction en VAAS (Value As A Service) qui regroupe dans le même environnement clients, agences de traduction et traducteurs freelance.

A l'aide d'une technologie algorithmique innovante, Eazylang met les clients en relation avec les traducteurs professionnels les plus qualifiés pour répondre à leurs demandes spécifiques en les identifiant à partir de contenus déjà traduits.

Eazylang est accessible en ligne et en marque blanche pour s'adapter à tout type d'organisation (grands groupes, organisations avec de multiples utilisateurs, …).



Les avantages d'Eazylang :

Simple : En 3 étapes, vous obtenez une traduction professionnelle de qualité

Rapide : Vous vous voyez proposer instantanément les profils des traducteurs correspondant le mieux à votre demande, ainsi qu'un tarif et un délai

Économique : Tous les contenus traduits sont réutilisés à chaque nouveau projet afin de ne jamais payer deux fois pour la même traduction



Mes compétences :

Conseil

Développement

Relationnel

Levée de fonds

Formation

Consulting

Network

Lyon

projet de développement

Business developpement

Accompagnement de projet

Projet d'entreprise

Développement d'Affaires / Business

Prise de parole