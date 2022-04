Guillaume DESPORTES

Je suis le fondateur de GD Bô Balcons et ai crée une boutique en ligne de plantes et fleurs artificielles en 2006.Array

Étant totalement novice dans ce domaine je dois dire que c'est une expérience très enrichissante.

Gérer une boutique en ligne est quasiment similaire à tout autre commerce ( gestion des stocks, services client, etc ), malgré ce que les gens pensent.

Je ne possède aucune connaissance en programmation informatique, ma solution d'hébergement me permets d'éviter cela.

Il va fallu se former sur le tard au référencement et autre outils nécessaires à la réussite d'une boutique en ligne.