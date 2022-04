Cyrille DAGUENET

Bonjour,



Après de multiples expériences professionnelles comme Graphiste, Poseur d'adhésifs puis Commercial, j'ai eu l'opportunité suite à une rupture conventionnelle, de créer ma " Petite Entreprise" en mars 2010. En 3 mois, tout était fin prêt, l'Entreprise DAGCréa était donc lancée en juin.



Après plus de 4 ans d'activité, aucun regret, tout va bien malgré la conjoncture difficile.



Un concept différent avec des bureaux et un accueil à domicile, une disponibilité maximale pour tous nos clients font que DAGCréa est une vrai réalité sur le secteur et même en dehors du département avec des clients en Maine et Loire, Mayenne et Région Parisienne.



Certains projets se doivent d'être vécus...